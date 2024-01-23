23 Ocak Salı İSTANBUL ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi: ARNAVUTKÖY ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARNAVUTKÖY ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARNAVUTKÖY mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERŞAN, BOZBEY, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EKBER, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, GONCA, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, KAFTAN, KANYON, KEMAL, KEMERBURGAZ, KEMERCİ, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NEZAKET, OLUK, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, SADRAZAM, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SİNANPAŞA, YİĞİTHAN, ZİRAAT, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞERİFE, ŞETARET sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MOZAİK, TABUR, YÜCEALP sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1148. sk bölgelerinde 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS sk / MAVİGÖL mah AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, ATALAR, AYBİKE, AŞIK SEYRANİ, BURHAN, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLÜM, HÜKÜMDAR, KAŞGARLI MAHMUT, MÜREBBİ, OĞUZ, SAADET, SEBAHATTİN, TOLUNAY sk bölgelerinde 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, KOCA YUSUF, MİHRAP, ŞEBBOY sk bölgelerinde 23/01/2024 11:30:00 - 23/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.