23 Ocak Salı İZMİR BAYRAKLI elektrik kesintisi: BAYRAKLI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İZMİR BAYRAKLI ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYRAKLI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYRAKLI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 09:15:00.000 saatleri arasında DOĞANÇAY; , 7190/4. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 17:00:00.000-2024-01-23 17:15:00.000 saatleri arasında DOĞANÇAY; , 7190/4. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır