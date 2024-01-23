23 Ocak Salı İZMİR MENDERES elektrik kesintisi: MENDERES ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İZMİR MENDERES ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENDERES ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENDERES mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında ATAKÖY; , 5602/1, 5602/1 SOKAK, 5605, 5607 sokak, 5607/1, 5609/1, 5621, 5621/1 sokak, 5621/3, 5621/4, 5621/5, 5621/6, 5621/6 SOKAK, 5622/1, 5622/1 sk., 5623, 5623 sokak, 7302 sokak, Bağyeri, claros bulvarı, çapar, ILIPINAR, ILIPINAR SOKAK, İSİMSİZ1, İSİMSİZ111, İSİMSİZ117, İSİMSİZ122, İSİMSİZ126, İSİMSİZ128, İSİMSİZ133, İSİMSİZ135, İSİMSİZ15, İSİMSİZ158, İSİMSİZ179, İSİMSİZ18, İSİMSİZ184, İSİMSİZ192, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ201, İSİMSİZ205, İSİMSİZ212, İSİMSİZ213, İSİMSİZ228, İSİMSİZ251, İSİMSİZ253, İSİMSİZ254, İSİMSİZ255, İSİMSİZ26, İSİMSİZ269, İSİMSİZ27, İSİMSİZ270, İSİMSİZ29, İSİMSİZ304, İSİMSİZ32, İSİMSİZ333, İSİMSİZ343, İSİMSİZ348, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ368, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ44, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ64, İSİMSİZ93, İSİMSİZ95, İZMİR, MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL SOKAK, SAHİL CD., Taşaltı, Taşaltı Küme evleri sokak, Taşaltı sokak elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında ATAKÖY MH.; 4103/1. SK., 5506. SK., 5602, 5602/1. SK., 5603, 5604. SK., 5606/1 SOK, 5606/1. SK., 5609. SK., 5610. SK., 5611. SK., 5612, 5612. SK., 5613, 5613. SK., 5620 SOKAK, 5623, BAĞ YERİ SK., BAĞYERİ, BAĞYERİ SK., ÇAPAR, HARMANYERİ SK., ILIPINAR SK., MUSTAFA KEMAL, TAŞALTI, TAŞLI KÜMEEVLERİ SOKAK, YEŞİL SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAKALTEPE; SAHİL CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMÖNÜ; , 16 SOKAK, 21, 21/1, 21/3 sokak, İSİMSİZ1, İSİMSİZ102, İSİMSİZ131, İSİMSİZ135, İSİMSİZ138, İSİMSİZ140, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ241, İSİMSİZ25, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ49, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ61, İSİMSİZ68, İSİMSİZ73, İSİMSİZ75, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ91, İSİMSİZ94, İZMİR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMÖNÜ MH.; 10. SK., 11. SK., 12. SK., 13, 13. SK., 14. SK., 15 SOKAK, 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 20. SK., 21 SOKAK, 21. SK., 21/1. SK., 21/2, 22. SK., 22/2. SK., 23. SK., 24. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29. SK., 8. SK., 9. SK., SEVGİ CD., VATAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında DEĞİRMENDERE; , 23 NİSAN, İSİMSİZ67, İZMİR, KOY İCİ YOL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında DEĞİRMENDERE MH.; 23 NİSAN CD., GÜREN SK., KLOPHON SK., KOY YOLU, KURUDERE SK., MUZAFFER SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında DEĞİRMENDERE; , İSİMSİZ13, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ21, İSİMSİZ3, İSİMSİZ66, PAKYER, Şehit Ali Pınar Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında DEĞİRMENDERE MH.; 30502. SK., AKSOY SK., ALGAN SK., BAŞPINAR CD., ÇAMLIBAĞ SK., EVREN SK., FEVZİ ÇAKMAK KARAKOLU SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., HAYATLI SK., ILIKPINAR SK., KOY YOLU, MALTA SK., MALTEPE SK., ŞEHİT ALİ PINAR SK., ŞEHİT MURAT GÜVENÇ CD., YÖRÜK SK. elektrik kesintisi yaşancaktır