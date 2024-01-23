23 Ocak Salı KOCAELİ GÖLCÜK elektrik kesintisi: GÖLCÜK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:36

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:36

KOCAELİ GÖLCÜK ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÖLCÜK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÖLCÜK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.