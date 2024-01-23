23 Ocak Salı MANİSA SARIGÖL elektrik kesintisi: SARIGÖL ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:35

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:35

MANİSA SARIGÖL ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SARIGÖL ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SARIGÖL mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında AHMETAĞA; , İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında AYAN; , İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ43, İSİMSİZ47, İSİMSİZ54, İSİMSİZ61, İSİMSİZ64, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında BAĞLICA; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ4, İSİMSİZ44, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında BAĞLICA MH.; 3. CADDE, 3. CADDE., ALAŞEHİR EŞME YOLU, ATATÜRK, BAGLICA KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLICA, BAĞLICA KÖYÜ YOLU, PATİKA, ZAFER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇANAKÇI; , ÇANAKÇI KÖYÜ YOLU, ÇAYALTI, ÇAYALTII, ÇAYALTII KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ108, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İsimsiz38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ43, İSİMSİZ47, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ6, İSİMSİZ62, İSİMSİZ7, İSİMSİZ77, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ88, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, KONAK SOKAK, KONAK SOKAK İÇ YOLU, PATİKA, SARIGÖL YOLU, YENİ SOKAK, YENİ SOKAK İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇAVUŞLAR; , ÇAVUŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇAVUŞLAR MH.; ÇAVUŞLAR, ÇAVUŞLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇİMENTEPE; , ÇİMENTEPE KÖY İÇ YOLU, ÇİMENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DEDE-1, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ43, İSİMSİZ48, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ9, MERCAN SOKAK, SON DURAK, YAYLA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÇİMENTEPE MH.; ÇİMENTEPE KÖYÜ YOLU, MERCAN SOK., MİNİK S.K, SARIGÖL YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında GÜNEYDAMLARI; İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında GÜNEYDAMLARI MH.; KILLILAR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında KAHRAMANLAR; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ47, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KAHRAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KAHRAMANLAR KÖYÜ YOLU, KAHRAMANLAR MAH İÇ YOLU, KARAMANLAR MAH İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÖZPINAR; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, Özpınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ÖZPINAR MH.; ALAŞEHİR EŞME YOLU, ARAZİ, ÖZ PINAR İÇ YOLU, ÖZPINAR İÇ YOLU, ÖZPINAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında TIRAZLAR; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, MERKEZ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY MH.; YENİKÖY İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ZİYANLAR; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ4, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında ZİYANLAR MH.; ZİYANLAR elektrik kesintisi yaşancaktır