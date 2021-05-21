23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Burak Uzun finale yükseldi
Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun, finale yükseldi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Üsküp'teki organizasyonda Adem Burak Uzun, yarı finalde Bulgar Denis Demirov'u 9-4 yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi finalde Azerbaycanlı Zaur Aliyev ile karşılaşacak.
Grekoromen stil 63 kiloda Abdülkadir Saydam, bronz madalya için Belarus rakibi Aleksandr Pechurenka karşısında mindere çıkacak.
77 kiloda Erkan Ergen ve 87 kiloda Muhitdin Sarıçiçek, bronz madalya için repesajdan gelecek rakipleriyle karşılaşacak.
130 kiloda Fatih Bozkurt ise ilk turda yenildiği Ermeni rakibi David Ovasapyan'ın finale çıkması durumunda repesajda Belarus rakibi Ilya Yudchyts ile karşı karşıya gelecek. Bozkurt, rakibini yenerse bronz madalya için İsviçreli Delian Huseyin Alishahi ile mücadele edecek.
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