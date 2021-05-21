Wolverhampton menajeri Nuno Espirito Santo görevinden ayrılıyor

21 Mayıs 2021 Cuma, 20:24

Wolverhampton’ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada “Pazar günü çok duygusal bir gün olacak” başlığıyla yayınlanan açıklamada, hafta sonu oynanacak Manchester United maçında Nuno Espirito Santo’nun takımın başında son kez yer alacağı belirtildi.

İngiltere 2. Ligi Champhionship’te takımı devralan Santo, takımı Premier Lig’e taşırken lige yükseldikleri ilk sezonda Avrupa Ligi’ne katılma başarısı göstermişti. Geçtiğimiz yılın eylül ayında üç yıllık yeni bir anlaşma imzalanmış fakat bugün yapılan açıklamada ayrılık kararının karşılıklı anlaşılarak alındığı belirtildi.

Nuno Espirito Santo yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Öncelikle Wolves’u zirveye taşımamızda çok önemli bir rol oynayan taraftarlarımıza ve bizi kucaklayan, evimizde hissettiren herkese teşekkür etmek istiyorum. En önemlisi, takımla çalışmaya başladığımız günden bu yana çalıştığımız her oyuncuya sadakatleri ve sıkı çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bu muhteşem yolculuğu mümkün kılan onlar.”

TOTTENHAM İDDİASI

Öte yandan İngiliz basınında çıkan haberlerde, Nuno Espirito Santo’nun Tottenham’ın başına geçeceği belirtildi. Ayrılık kararının bu sebepten alındığı ifade edildi.