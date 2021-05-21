Burak Elmas: “Yönetim seçilene kadar yeni sezon çalışmaları Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır”
Galatasaray’da başkan adaylarından Burak Elmas, mevcut yönetimin yeni bir teknik direktörle anlaşırsa seçilmeleri halinde sözleşmeyi iptal edeceklerini söyledi.
Galatasaray’da mevcut başkan Mustafa Cengiz’in bugün düzenlediği basın toplantısında, Fatih Terim’le yola devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından başkan adaylarından Burak Elmas, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı.
Burak Elmas, yeni sezon hazırlıklarının Fatih Terim önderliğinde yapılması gerektiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:
“Az önce Sn. Mustafa Cengiz, 1 Haziran 2021 itibari ile Sn. Fatih Terim ile çalışmayacağını, ancak yeni yönetimin seçilene kadar kendisinin ve yönetim kurulunun göreve devam edeceğini açıkladı.
1 Haziran’dan itibaren, yeni yönetim seçilene kadar kulüp ve bağlı ortaklıklarında geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde kim olursa olsun, seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim.
Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Sn. Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır. Saygılarımla.”
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