23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üç madalya

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya müsabakaları yapıldı. Türkiye, bir gümüş ve iki bronz olmak üzere toplamda üç madalya kazandı.

DHA
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:51
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üç madalya
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli sporcularımızdan grekoromen stilde Adem Burak Uzun gümüş; Erkan Ergen ve Fatih Bozkurt bronz madalya kazandı.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 6'ncı gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda madalya müsabakaları yapıldı. Ay-yıldızlılarda Adem Burak Uzun, 55 kilo finalinde Azeri rakibi Zaur Aliyev ile karşılaştı. Aliyev, normal süresi 3-3 biten karşılaşmada son puanı aldığı için Avrupa şampiyonu oldu. Uzun ise gümüş madalya aldı.

77 kiloda Erkan Ergen, üçüncülük için karşı karşıya geldiği Belaruslu sporcu Mikita Kazakou'yu 7-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. 130 kiloda Fatih Bozkurt da İsviçreli güreşçi Delian Hossein Alishahi'yi 9-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyayı elde etti. 63 kiloda Abdülkadir Saydam, Belaruslu Aliaksandr Pechurenka; 87 kiloda Muhitdin Sarıçiçek, Macar Istvan Takacs ile bronz madalya için mindere çıktı. İki sporcumuz da karşılaşmaları kaybetti ve 5'inci oldu. Şampiyona, yarın sona erecek.


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