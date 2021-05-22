A Milli Takımda İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı

A Milli Takımımız EURO 2020 öncesi hazırlıklarını Antalya'daki Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirirken, İrfan Can Kahveci hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdü.

DHA
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:15
A Milli Takımda İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı
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EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek A Mill Futbol Takım, şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ediyor.


Ay Yıldızlılar, kamptaki dördüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Millî Takımda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, antrenmanı A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. Antrenmanın ana bölümünde daha çok taktik düzenler üzerinde duran teknik heyet, dar alandan hücuma çıkış çalışması yaptı.


A Millîler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.



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