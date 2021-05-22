Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten birer madalya

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:14

Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre serbest finalinde Sümeyye Boyacı gümüş, Sevilay Öztürk ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, S5 kategorisi kadınlar 100 metre serbest stil finalinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, madalya mücadelesi verdi.

Milli sporculardan Sümeyye 1.34.94 ile gümüş, Sevilay ise 1.39.94'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.