Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten birer madalya

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın kadınlar 100 metre serbest finalinde Sümeyye Boyacı ikinci, Sevilay Öztürk ise üçüncü sırayı aldı.

AA
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:14
Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten birer madalya
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Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre serbest finalinde Sümeyye Boyacı gümüş, Sevilay Öztürk ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, S5 kategorisi kadınlar 100 metre serbest stil finalinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, madalya mücadelesi verdi.

Milli sporculardan Sümeyye 1.34.94 ile gümüş, Sevilay ise 1.39.94'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.


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