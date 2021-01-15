23 yaşındaki AKP MKYK Üyesi Merve Tatar, 'aşı önceliği'ne mi sahip oldu? Soruya 'beğeni'yle yanıt verdi!

15 Ocak 2021 Cuma, 11:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, aşı önceliği listesinde birinci sırada olan sağlık çalışanları olarak Çarşamba günü canlı yayında ilk aşıları oldu. Ardından Perşembe günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aşı oldu.

Aşı olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden çıkarken Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada AKP'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi milletvekillerinin de aşı vurulduğunu söylemişti.

Aşı yaptıranlar arasında, AKP MKYK Üyeleri arasında yer alan 23 yaşındaki Hatice Merve Tatar’ın da bulunduğuna yönelik bir iddia, sosyal medyada tepki çekti.

AKP'li Tatar, konuyla ilgili sosyal medyada kendisine gelen soruya ilginç bir yanıt verdi. Prof. Dr. Neşe Özgen, Twitter hesabından Tatar'a "Covid19 aşısı olduğunuz söyleniyor. Doğru mu? Doğruysa hangi önceliğe göre aşı oldunuz? Hangi sıradan, hangi öncelikle bu hakkı aldınız?" diye sordu.

Tatar ise yanıt vermek yerine soruyu 'beğenmekle' yetindi.

HATİCE MERVE TATAR KİMDİR?

AKP MKYK listesinin en genç ismi olan Hatice Merve Tatar, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim görüyor. Tatar, 24 Şubat 2018 tarihinde yapılan AKP Gaziantep 6. Olağan İl Kongresiyle birlikte Gaziantep İl Yönetim Kurulunda en genç üye olarak görev almıştı. 24 Haziran seçimlerinde Gaziantep'te AKP'nin 12'nci sıradan milletvekili adayı gösterilmiş olan Tatar, yine aynı yıl yapılan AKP 6'ncı Olağan Kongresi'nde MKYK listesine en genç üye olarak girmişti.