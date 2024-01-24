24 Ocak Çarşamba BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 02:00

BOLU ilinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOSUNLAR mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKİNCİK mahallelerinde SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASARLIK, IDRISLER mahallelerinde IDRISLER MAHALLE YOLU, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZYAKA mahallelerinde ÇAĞŞAK KÖYÜ YOLU, KUZYAKA MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMAKLAR mahallelerinde 962 SK., 967 SK., 971 SK., ÇAKMAKLAR, İZZET BAYSAL HUZUREVİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, RÜZGARLAR mahallelerinde ORTA MAHALLE YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, MERKEZ mahallelerinde 4603, AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR-1. KÖY SOKAĞI, ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, ÇAMLIK KÜMEEVLERI, ÇATAK YOLU, DEMİRCİLER-3. SK., PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI KARSI, ASIKOGLU, AŞAĞI, AŞIKOĞLU, BARAKLAR, BAŞYELLİCE, CAZLAR, ÇIRAKLAR, ÇUBUK, DEMİRCİLER, DEREKÖY, GEBESOGLU, GEBEŞOĞLU, IMAMOGLU, KAHYAOGLU, KAHYAOĞLU, KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, KARSI, KATIRCIOGLU, KEYFANOGLU, KOCABEYLER, KOCAOĞLU, KONAK, KÖKEM, MARAZLAR, MERKEZ, MESLER, ORTA, OSMANOĞLU, SEYREK, TASAN, TÜRKBEYLİ, YÖRÜKLER, YUKARI mahallelerinde 1102 SK., AKÖREN KÖYÜ, AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, AKÖREN KÖYÜ KAHYAOĞLU MAHALLES, ANKARA ZONGULDAK YOLU, ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ASIKOGLU MAHALLE YOLU, BARAKLAR MAHALLE YOLU, BASYELLICE MERKEZ KÖY YOLU, BAŞYELLİCE KÖYÜ, BAŞYELLİCE KÖYÜ YOLU, bölükören, BÖLÜKÖREN KÖYÜ ORTA MAHALLE KÖ, BÖLÜKÖREN KÖYÜ YOLU, CAZLAR KÖYÜ YOLU, ÇIRAKLAR MAH. YOLU, ÇIRAKLAR MAHALLE YOLU, ÇUBUK ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖY YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ BARAKLAR MAH, DEMİRCİLER YOLU, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DEREKÖY MERKEZ KÖY YOLU, DORUKHAN TÜNELİ, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, GEBESOGLU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., IMAMOGLU MAHALLE YOLU, İsimsiz55, KAHYAOGLU MAHALLE YOLU, KARACAAGAÇ MAHALLE YOLU, KARACAĞAÇ, KARSI MAHALLE YOLU, KATIRCIOGLU MAHALLE YOLU, KAVACIK KÖY YOLU, KEYFANOGLU MAHALLE YOLU, KIYASLAR KÖY YOLU, KIYASLAR KÖYÜ GEBEŞOĞLU MAH, KIYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KIYASLAR KÖYÜ YOLU, KIYASLAR MERKEZ KÖY YOLU, KOCABEYLER, KOCABEYLER MAHALLE YOLU, KONAK CD., KÖKEM MAHALLE YOLU, KÖPRÜBASI MERKEZ KÖY YOLU, KÖY SOKAĞI, MESLER MAHALLE YOLU, NURİ ÖZTÜRK CD., PAZARKÖY CD., SEYREK MAHALLE YOLU, TASAN MAHALLE YOLU, YÖRÜKLER, YÖRÜKLER KÖY YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU, ZONGULDAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.