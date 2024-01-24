24 Ocak Çarşamba DÜZCE CUMAYERİ elektrik kesintisi: CUMAYERİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:59

DÜZCE CUMAYERİ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında CUMAYERİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte CUMAYERİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

CUMAYERİ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde TRAFO, TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 8., ATMACA, ATMACA SK., AVLAYAN SK., ERBAS, ERBAŞ SK., ISTIKLAL, KIBAR, KİBAR SK., POYRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.