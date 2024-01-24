24 Ocak Çarşamba İSTANBUL BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi: BAYRAMPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:53

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:53

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYRAMPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYRAMPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 24/01/2024 00:00:00 - 24/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah DAĞ ÇIKMAZI, MİNE sk bölgelerinde 24/01/2024 10:30:00 - 24/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ADALI HALİL, ESENLER, GÖL, NERGİS, PAK, SÜMER, URAL, İLKER sk / VATAN mah AK, BEYAZ, BÜYÜK MARMARA, BÜYÜK UYGUR, EMEK, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HIZIRREİS, KANAAT, KAR, KARA ÇIKMAZI, KAÇKAR ÇIKMAZI, KÜÇÜK, KÜÇÜK SÖĞÜT, SİNANPAŞA, TİMUR, VADİ, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 24/01/2024 11:00:00 - 24/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ÖZGÜR sk bölgelerinde 24/01/2024 12:00:00 - 24/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.