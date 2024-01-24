24 Ocak Çarşamba İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi: GAZİOSMANPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:53

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:53

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GAZİOSMANPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GAZİOSMANPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1. BAĞLAR, 2. BAĞLAR, 3. BAĞLAR, AKASYA, BAHTİYAR, BAĞLAR, COŞKUN, ENVAR, ERBAB, ESEN, FİGEN, KUBİLAY, MORLALE, TEPE, VEFA, YENİGÜN, ÇAYIRLI EVLER, ÇUKURÇEŞME, ÖMÜR, ŞENER sk bölgelerinde 24/01/2024 00:05:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1105. sk / KARADENİZ mah 1105., 1118., 1122., 1125., 1126., 1127., 1129., 1154., 1157., 1158., GENERAL ALDOĞAN, KÖROĞLU, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.