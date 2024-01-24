24 Ocak Çarşamba İSTANBUL SULTANGAZİ elektrik kesintisi: SULTANGAZİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:54

İSTANBUL SULTANGAZİ ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SULTANGAZİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SULTANGAZİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 24/01/2024 09:00:00 - 24/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1184. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk / UĞUR MUMCU mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2254., 2255., G, H, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 24/01/2024 11:00:00 - 24/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.