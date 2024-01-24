24 Ocak Çarşamba KOCAELİ BAŞİSKELE elektrik kesintisi: BAŞİSKELE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:59

KOCAELİ BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAŞİSKELE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAŞİSKELE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, BAYBURT SK., BURSA, ÇUHADAR, FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., MUHTAR USTAOĞLU SK., NİDA SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YUDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT mahallelerinde 30 AĞUSTOS SK., ALADAĞ SK., AYSUN SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BENGÜ SK., BUHAR SK., CÜMLE SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., DÜŞ SK., EFKAN SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., ERTAN SK., EVRAK SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), GÜNDÜZ SK., HAMZA SK., HARMAN SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., IÇ, IZNIK, İÇ SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İMRAN SK., İZNİK CD., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAGÖZ SK., KATILIM SK., KILIÇASLAN CD., KIZILAY SK., KRİSTAL SK., LOJMAN SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MENZIL, MENZİL SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOR MENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NANELİ SK., ORTAK SK., PAMUK, PAMUK SK., PILOT SK., REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SARDUNYA SK., SEVİNÇ SK., SU SK., TANTAOĞLU CD., TEPE CD., TUNCA SK., TUNCAY SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., ÜZÜMLÜ SK., VAROL SK., VUSLAT SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜCE SK., YÜZÜK SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde COSKUN SK., DÜLGE SK., ERİŞİM SK., ERTAN, HALKEVI, KABINE, MESUDE SK., NANELI, RAMPA SK., TAKVİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.