24 Ocak Çarşamba MANİSA SARIGÖL elektrik kesintisi: SARIGÖL ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:55

MANİSA SARIGÖL ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SARIGÖL ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SARIGÖL mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında ALEMŞAHLI; , İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ163, İSİMSİZ166, İSİMSİZ167, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında ALEMŞAHLI MH.; ALEMŞAHLI, ALEMŞAHLI KÖYÜ İÇ YOL, ALEMŞAHLI KÖYÜ İÇ YOLU, AŞAĞI SOKAK, AŞAĞI SOKAK İÇ YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIKI İÇ YOLU, İÇ YOL, ORTA, ORTA İÇ YOLU, PATİKA, YUKARI, YUKARI SOKAK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 12:00:00.000-2024-01-24 18:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞI KOÇAKLAR; , İSİMSİZ44, ŞEHİT ESİN AKAY SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 12:00:00.000-2024-01-24 18:00:00.000 saatleri arasında AŞAĞI KOÇAKLAR MH.; ALİ İNAN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 12:00:00.000-2024-01-24 18:00:00.000 saatleri arasında EMCELLİ; , BAÇE ARASI KÜMESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ140, İSİMSİZ141, İSİMSİZ142, İSİMSİZ143, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ148, İSİMSİZ149, İSİMSİZ15, İSİMSİZ150, İSİMSİZ151, İSİMSİZ152, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ155, İSİMSİZ156, İSİMSİZ157, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ161, İSİMSİZ163, İSİMSİZ171, İSİMSİZ172, İSİMSİZ173, İSİMSİZ174, İSİMSİZ175, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ180, İSİMSİZ181, İSİMSİZ182, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ193, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ197, İSİMSİZ215, İSİMSİZ217, İSİMSİZ218, İSİMSİZ219, İSİMSİZ220, İSİMSİZ221, İSİMSİZ222, İSİMSİZ223, İSİMSİZ224, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ36, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ6, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 12:00:00.000-2024-01-24 18:00:00.000 saatleri arasında EMCELLİ MH.; ATATÜRK, ATATÜRK SOK., EMCELLİ KÖYÜ YOLU, HACI MUSTAFA ÖZDEMİR, KÖROĞLU, ŞEN elektrik kesintisi yaşancaktır