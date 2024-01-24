24 Ocak Çarşamba SAKARYA TARAKLI elektrik kesintisi: TARAKLI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 02:00

SAKARYA TARAKLI ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TARAKLI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TARAKLI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

TARAKLI ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, ULUCAMII, ULUCAMİ, YENIDOGAN, YUSUFBEY mahallelerinde 204, AYDIN, GEVYA GÖYNÜK YOLU, GÖL PAZARI CD., GÖLPAZARI TARAKLI YOLU, GÜLVEREN YOLU, ISTANBUL, İÇDEDELER, TARAKLI TÜRBE YOLU, USLU, USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUCAMII, ULUCAMİ, YUSUFBEY mahallelerinde DERE, DERE SK., HUZUR, TÜRBE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ALBALLAR, BEKİRLER, ÇIFTLIK YAYLASI, ÇİFTLİK, DISDEDELER, DIŞDEDELER, GÖKÇESARAY, HACIMAHMUT, HACIMAHMUT MERKEZ, HACIYAKUP, HANYATAK, IÇDEDELER, İÇDEDELER, KASIKÇISEYHLER MERKEZ, KAŞIKÇIŞEYHLER, KEMALLER, KILAVUZLAR YAYLASI, MUSTANLAR MERKEZ, TASYATAK, TAŞYATAK, TUZLA, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde ALBALLAR, ALBALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ALBALLAR YAYLASI, ÇAKALLAR SK., ÇIFTLIK MAH. YAYLASI YOLU, ÇİFTLİK, DEDELER YAYLASI, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DISDEDELER YAYLASI, GÖKÇESARAY MERKEZ YAYLASI, GÖKÇESARAY YAYLA EVLERI YOLU, GÜLVEREN, HACIMAHMUT ÇİFTLİK YAYLASI, HACIMAHMUT KÖYÜ YAYLASI, HACIMAHMUT MERKEZ MAH. YAYLASI YOLU, HANYATAK, HANYATAK SK., IÇDEDELER, İÇDEDELER KÖYÜ İÇ YOLU, İÇDEDELER SK., KASIKÇISEYHLER MERKEZ KÖY YOLU, KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KAŞIKÇIŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KEMALLER YAYLASI, KEMIKLER, KEMİKLER SK., KILAVUZLAR YAYLASI YOLU, MADENLER, MAHDUMLAR YAYLASI, MUSTANLAR YAYLASI YOLU, ORTA, PASALAR, ŞEYHLER YAYLASI, TASYATAK, TAŞYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK., UGURLU YAYLASI, UĞURLU KÖYÜ İÇ YOLU, ÜÇERENLER, YANIK YAYLASI, YAYLA, YAYLAALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde TUZLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.