24 yaşında pazarcılığa başlayan Zeynep Tilki: İflas ettim

07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:50

24 yaşındaki Zeynep Tilki, AVM’de satış danışmanlığı yaparken çalışma koşullarına dayanamayıp kendi işini kurmaya, bir butik açmaya karar verdi. Ancak bir çoğumuzun önüne taş koyan pandemi süreci onu da yolundan alıkoydu. Kredi çekip aldığı onlarca kıyafet ve kiraladığı dükkanla başta ne yapacağını bilemedi. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgınına ve ‘kadın başına yapamazsın’ itirazlarına rağmen eşyaları topladığı gibi en yakındaki semt pazarının yolunu tuttu.

Zeynep'in '24 yaşında nasıl pazarcı oldum?’ diyerek sosyal medyada paylaştığı mesaj binlerce kişiye ulaşmıştı.

Zeynep Tilki, aradan geçen 5 ayın ardından iflas ettiğini duyurarak bu kez de "24 yaşında nasıl battım?" paylaşımında bulundu.

Fotoğraf: Vedat Arık

"KRİZ SADECE BİZE VURUYOR"

Tilki şunları yazdı:

"Ülkemizde emeği karşılıksız bırakan bir sistem var.

En güzel yaşlarımızda bitmek bilmeyen bir gelecek kaygısının yükünü taşıyoruz.

Kriz sadece bize vuruyor.

Özetle; filler tepişiyor karıncalar eziliyor.

Ben T.C. simülasyonunda elendim, kalanlara başarılar. Aylarca hiç durmadan çalıştım, belediyeleri gezdim. Hiçbirinden geri dönüş alamadım.

Büyük paralarınız ya da bir yerlerde dayınız yoksa emek falan tanımazlar.

Elbette yine çalışmak zorundayım ama hem fiziksel hem psikolojik olarak yıprandım.

Bir sürü insan fikir almak istedi, yapmak isteyen yine yapsın. Sebze meyve satanlar bile tezgah parasını çıkartmıyor, ülkenin ekonomisini siz düşünün artık.

Ya asgari ücret ile aç kalın, mobbinglere sessiz kalın ya da başka bir şans vermiyoruz gibi bi ülke işte aman."



