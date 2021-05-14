25 milyon dolar ceza kesilen Karadeniz Holding, Lübnan'da elektrik üretimini durdurdu
Lübnan'da açıklanmayan bir neden dolayı hakkında 25 milyon dolar ceza kesilen Karadeniz Holding'in küresel markası Karpowership, ülkedeki elektrik üretimini durdurdu.
Geçen hafta Lübnan medyasında, Lübnan Mali Savcılığının Karpowership gemilerine el konulması ve şirkete 25 milyon dolar ceza kesilmesi kararı aldığı yönünde haberler yer almıştı.
Karpowership, bu kararı "haksız ve hukuksuz" olarak nitelendirerek iptal edilmesini istemiş, iptal edilmemesi durumunda elektrik üretimini durduracağını açıklamıştı.
Karpowership yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Lübnan'ın sorunun çözümüne yönelik herhangi bir adım atmaması nedeniyle bu sabah 08.00 itibarıyla Karpowership'e ait Fatmagül Sultan ve Orhan Bey gemilerinde elektrik üretimi durduruldu.
Şirket yetkilileri, sorunun çözümü için çaba sarfettiklerini söyleyerek, "Elektrik üretimini durdurmaktan dolayı üzgünüz. Yaklaşık 18 aydır Lübnan hükümetine oldukça esnek davrandık ve herhangi bir ödeme veya ödeme planı sunulmadığı halde bu süreçte elektrik tedarikini sürdürdük çünkü ülke zor zamanlardan geçiyordu. Fakat hiçbir şirket böyle bir riskli ortamda faaliyete devam edemez" ifadelerini kullandı.
Toplam 404 megavat kurulu güce sahip Karpowership gemileri, Lübnan'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor. Lübnan hükümetinin şirkete 100 milyon doların üzerinde borcu olduğu söyleniyor.
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