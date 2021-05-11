Karadeniz Holding'ten Lübnan kararı: Elektrik üretimini durduracak
Reuters'ın haberine göre, Lübnan Maliye Bakanlığı, Karadeniz Holding'in yüzer elektrik santrali gemilerinin elektrik üretimini durdurma kararı aldığını açıkladı.
Lübnan basınında geçen hafta yer alan habere göre maliye savcısı verdiği bir kararla şirketin usulsüz ödemelerde bulunduğuna hükmetmişti. Savcı, hükümete 25 milyon dolar ceza ödenmesi ve Karadeniz Holding'e ait iki yüzer santrale el konulması kararını almıştı.
Lübnan Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Karadeniz Holding'in elektrik üretimini durduracağını bildirdiğini belirtti.
Karadeniz Holding ise savcının gemilere el koyma kararı varken ülkede faaliyet göstermesinin mümkün olmadığını ve borçların bir geri ödeme planına bağlanması halinde elektrik vermeye devam edeceğini belirtti.
YÜZDE 20'SİNİ SAĞLIYOR
Toplam 404 megawatt üretim kapasitesi olan iki yüzer santral, Lübnan'da tüketilen elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor. Üretim tesisleri ve altyapısı tüketimi karşılamaya yetersiz olan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta günde üç saat, diğer kentlerinde daha uzun süreyle elektrikler kesiliyor.
Karadeniz Holding'in yüzer santral faaliyetlerini yürüten Karpowership biriminin sözcüsü, gemilere el konulması tehdidi altında Lübnan'da faaliyet göstermelerinin mümkün olmadığını belirtti.
Lübnan'a elektrik göndermeyi kesmek istemediklerini belirten yetkili, savcının kararı geri çekmesi ve Lübnan'ın 18 aydır geciktirdiği borçlarını bir ödeme planına bağlaması halinde ülkeye elektrik vermeye devam edebileceğini belirtti.
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