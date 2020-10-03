Ağaç reçinesine hapsolmuş 25 milyon yıllık bandıra eşek arısı bulundu

03 Ekim 2020 Cumartesi, 14:15

OSÜ’de araştırmacı olan George Poinar, "Bazı bandıra eşek arısı türleri, binalardaki hamam böceklerini kontrol altına almada bile kullanılmıştı" diyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu eşek arılarına bazen hamam böceği habercisi deniyor; eğer bandıra eşek arıları görürseniz, etrafta en az birkaç tane hamam böceği olduğunu bilirsiniz. Bizim çalışmamız, bu eşek arılarının 20 veya 30 yıldır buralarda olduğunu gösteriyor; muhtemelen hamam böceklerine ilişkin aynı davranış kalıplarıyla birlikte…"

popsci.com.tr'nin aktardığına göre; bilimsel olarak Evaniidae şeklinde bilinen ve Hymenoptera takımına ait olan bandıra eşek arıları, bu yaygın isimlerini karınlarının bir bayrağı andırmasından alıyor. Bandıra; bir gemide yer alan ve genelde gemi ya da teknenin arka tarafında dalgalanan, geminin ülkesini gösteren büyük bayrağa deniyor.

OSÜ Fen Bilimleri Fakültesi’nde çalışan emeritus profesör ve uzak geçmişin biyoloji ile ekolojisi hakkında daha fazla şey öğrenmek üzere kehribarda hapsolmuş bitki ve hayvan biçimlerini kullanmada uluslararası bir uzman olan Poinar, "Bu eşek arıları etrafta gezdikçe, sanki bayrak sallıyorlarmış gibi; ‘bayrakları’ sürekli yukarı aşağı hareket ediyor" diyor.

Günümüzde 20 cinse dağılmış, yaklaşık 400 bandıra eşek arısı türü bulunuyor. Bu eşek arıları, kutup bölgeleri dışında her yerde yaşıyorlar. Uzunlukları genelde 5 ila 7 milimetre oluyor ve sokmuyor ya da ısırmıyorlar; fakat yumurtadan çıkmamış hamam böcekleri için ölümcül oluyorlar.