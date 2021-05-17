2,5 milyona yakın yeni icra ve iflas dosyası açıldı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:22

TÜİK verileri ile işsizlik ve enflasyon rakamları düşük gösterilse de icra ve iflas daireleri aksini söylüyor. Her yıl yüzbinlerce esnaf, bankalara ve kredi kefalet kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemediği için icralık duruma düşüyor.

Bu yılın ilk 2 ayındaki verilere göre, tüketici kredisini ödeyemeyen 75 bin kişi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 76 bin kişinin bankalar tarafından icraya verilmesi, yaşanılan sorunun boyutlarını ortaya çıkardı.

Son 5 yılda bankalara 2 milyon 357 bin kişi tüketici kredisini, 2 milyon 475 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi.

İcra dairelerindeki derdest olan dosya sayısı da 22 milyon civarında.

ÇİFTÇİDEN ESNAFA HERKES ZORDA

Üreticiler ve çiftçiler tarlasını, bağını, bahçesini ve traktörünü sattığı halde borçlarından kurtulamıyor. Esnaftan çiftçiye, işçiden sanayiciye toplumun tüm kesimleri pandemi koşullarında iyi yönetilemeyen ekonomi nedeniyle icra kıskacında.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de icra dosylarındaki artışa yönelik Meclis Başkanlığı'na önerge sundu.