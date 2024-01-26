26 Ocak Cuma BOLU GÖYNÜK elektrik kesintisi: GÖYNÜK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

BOLU GÖYNÜK ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÖYNÜK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÖYNÜK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GÖYNÜK ilçesinde 26 Ocak Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ mahallelerinde ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, KOZCAGIZ KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.