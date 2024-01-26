26 Ocak Cuma BOLU MENGEN elektrik kesintisi: MENGEN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

BOLU MENGEN ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENGEN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENGEN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MENGEN ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI KARSI, ASIKOGLU, AŞAĞI, AŞIKOĞLU, BARAKLAR, BAŞYELLİCE, CAZLAR, ÇIRAKLAR, ÇUBUK, DEMİRCİLER, GEBESOGLU, GEBEŞOĞLU, IMAMOGLU, KAHYAOGLU, KAHYAOĞLU, KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, KARAPINAR, KARSI, KATIRCIOGLU, KEYFANOGLU, KIYASLAR, KOCABEYLER, KOCAOĞLU, KONAK, KÖKEM, MERKEZ, MESLER, ORTA, ÖMER SİPAHİ, SEYREK, TASAN, TÜRKBEYLİ, YÖRÜKLER, YUKARI mahallelerinde 1102 SK., AKÖREN KÖYÜ, AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, AKÖREN KÖYÜ KAHYAOĞLU MAHALLES, ANKARA ZONGULDAK YOLU, ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ASIKOGLU MAHALLE YOLU, BARAKLAR MAHALLE YOLU, BASYELLICE MERKEZ KÖY YOLU, BAŞYELLİCE KÖYÜ, BAŞYELLİCE KÖYÜ YOLU, bölükören, BÖLÜKÖREN KÖYÜ ORTA MAHALLE KÖ, BÖLÜKÖREN KÖYÜ YOLU, CAZLAR KÖYÜ YOLU, ÇIRAKLAR MAH. YOLU, ÇIRAKLAR MAHALLE YOLU, ÇUBUK ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖY YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ BARAKLAR MAH, DEMİRCİLER YOLU, DEREKÖY MERKEZ KÖY YOLU, DORUKHAN TÜNELİ, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, GEBESOGLU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., IMAMOGLU MAHALLE YOLU, İsimsiz55, KAHYAOGLU MAHALLE YOLU, KARACAAGAÇ MAHALLE YOLU, KARACAĞAÇ, KARSI MAHALLE YOLU, KATIRCIOGLU MAHALLE YOLU, KAVACIK KÖY YOLU, KEYFANOGLU MAHALLE YOLU, KIYASLAR KÖY YOLU, KIYASLAR KÖYÜ GEBEŞOĞLU MAH, KIYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KIYASLAR KÖYÜ YOLU, KIYASLAR MERKEZ KÖY YOLU, KOCABEYLER, KOCABEYLER MAHALLE YOLU, KONAK CD., KÖKEM MAHALLE YOLU, KÖPRÜBASI MERKEZ KÖY YOLU, MESLER MAHALLE YOLU, NURİ ÖZTÜRK CD., PAZARKÖY CD., SEYREK MAHALLE YOLU, TASAN MAHALLE YOLU, YÖRÜKLER, YÖRÜKLER KÖY YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU, ZONGULDAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.