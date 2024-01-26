26 Ocak Cuma DÜZCE CUMAYERİ elektrik kesintisi: CUMAYERİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE CUMAYERİ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. CUMAYERİ'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte CUMAYERİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE CUMAYERİ ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında CUMAYERİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte CUMAYERİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
CUMAYERİ ilçesinde 26 Ocak Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 8., ATMACA, ATMACA SK., AVLAYAN SK., ERBAS, ERBAŞ SK., ISTIKLAL, KIBAR, KİBAR SK., POYRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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