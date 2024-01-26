26 Ocak Cuma DÜZCE MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

DÜZCE MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE, NALBANTOĞLU, SALLAR, ŞEREFİYE, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 101. SK., 4556. SK., 4557. SK., 4560. BULVAR, 4566., 4752., 4773., 4773. SK., 4775. SK., 4779. SK., 71. SK., ÇEVRE YOLU, RASİM BETİR PAŞA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR mahallelerinde 5331., DEDELER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 302 SK., 304 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 101 CD., 305 SK., 306 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2400., 5012., 5020., 5117., 5152., 5163., BULUT SK., ZAHID KEVSERI, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR, N KENDISI, YEŞİLÇAM, YEŞİLÇAM MÜCAVİR-YEŞİLÇAM mahallelerinde 11020., 120., 9204., 9211, 9211., 9237., 9251., 9252., AKSU SK., DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, MERKEZ YEŞİLÇAM KÖY SOKAĞI, MUNCURLU PARKI İÇİ YOLU, MUNCURLU ŞAPSI SK., YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELE, DARIYERİMENGENCİK, FATIH, FINDIKLI, GÜNEY, KARAÇALI, SIMSIR, ŞİMŞİR mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 108., 113. SK., 2. SANAYİ SITESİ KÜME EVLER, 203., 209., 25., 28 SK., 3 SK., 3. SANAYİ SİTESİ SK., 30 SK., 30., 4 SK., 4. SANAYİ ÇARŞISI KÜME EVLER, 4. SANAYİ SİTESİ SK., 41 SK., 41. SK., 42 SK., 42. SK., 43 SK., 44 SK., 45 SK., 45., 46 SK., 46., 46. SK., 47 SK., 47. SK., 48 SK., 48., 48. SK., 49 SK., 49., 5. SANAYİ SK. KÜME EVLER, 50 SK., 51 SK., 51. SK., 6 SK., 66., 7 SK., 7., 72., 8 SK., 9 SK., AKASYA SK., ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, ASAR SK., BATI, BATI SK., CUMHURİYET CD., DIKMEN, DİKMEN SK., DOGAN, DOĞAN SK., DOĞU SK., DÜZCE, DÜZCE CD., FAZILET, FAZİLET SK., FINDIK SK., FINDIKLI, GEYIK, GÜNEY, GÜVERCİN SK., KARACA SK., KARTAL SK., KAYADELEN SK., KAYNASLI BAGLANTISI, KÖYÜN KENDİSİ KÖY SOKAĞI, NARİN SK., OKUL, OKUL SK., PETEKLI, PETEKLİ SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SERHAT SK., ŞEKERCİ SK., TERZİLER SK., TURNA SK., VİLLA SK., YÖRÜKLERKÖYÜYOLU, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR mahallelerinde 721., 733., 733. SK., 734. SK., 735. SK., CELAL NALBANTOĞLU SK., GÜN, GÜN SK., GÜNEY SK., İSTANBUL CD., KONURALP SK., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, MURAT REİS SK., MURATBEY, MURATBEY SK., PALACI AHMET SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.