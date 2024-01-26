26 Ocak Cuma İSTANBUL BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi: BAYRAMPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BAYRAMPAŞA'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BAYRAMPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYRAMPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYRAMPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, FATİH, GÜVEN, OSMAN PAŞA, YAR, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., BEYAZLALE, FATİH, GÜVEN, KARLITEPE, MEHMET AKİF ERSOY, OSMAN PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, SÜLEYMAN ŞAH, ÇUKUROVA, ÇİÇEK sk bölgelerinde 26/01/2024 10:00:00 - 26/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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