26 Ocak Cuma İSTANBUL ÇATALCA elektrik kesintisi: ÇATALCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:10

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:10

İSTANBUL ÇATALCA ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇATALCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇATALCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah İNCEĞİZ sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce -İNCEĞİZ mah sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.