26 Ocak Cuma İSTANBUL ESENYURT elektrik kesintisi: ESENYURT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL ESENYURT ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ESENYURT'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ESENYURT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL ESENYURT ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ESENYURT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ESENYURT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ATATÜRK, FIRAT, TALATPAŞA sk bölgelerinde 26/01/2024 00:00:00 - 26/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3004., 3008., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 26/01/2024 09:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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