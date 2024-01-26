26 Ocak Cuma İZMİR TİRE elektrik kesintisi: TİRE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR TİRE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. TİRE'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte TİRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR TİRE ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TİRE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TİRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KIZILCAHAVLU; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ20, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında YEĞENLİ; , İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ90 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında YEĞENLİ MH.; CUMHURİYET YOLU, OVA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
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