26 Ocak Cuma KOCAELİ DARICA elektrik kesintisi: DARICA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

KOCAELİ DARICA ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DARICA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DARICA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DARICA ilçesinde 26 Ocak Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., AKTAŞ SK., ALİYE SK., ANKA SK., ARSLAN, ARSLAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AYAN SK., AYDOĞAN SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BORA, CENGIZ, CENGİZ SK., CEZBE, CEZBE SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇUBUK, ÇUBUK SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., ECEHAN SK., EDİP SK., EFLATUN SK., EĞİTİM CD., EMIN, EMİN SK., ERIS, ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., FERIT, FERİT SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇİT SK., GEDİK SK., GENÇLİK SK., GÜMÜS, GÜMÜS SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., HANEDAN SK., HİSAR SK., HÜSAM SK., ISTASYON, ISTASYON CD., İNCİ SK., İSTASYON CD., KAFKAS, KAFKAS SK., KANDİL SK., KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KOSOVA SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUBİLAY SK., KUTUP, KUTUP SK., KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., MAHİR SK., MEHMET AKİF CD., MENEKŞE SK., MERCAN, MERDIVEN, MERDİVEN SK., NACAR SK., NAMZET SK., NUH SK., ORTANCA SK., ÖZDEL SK., REİS SK., REŞİT SK., SACİT SK., SAHRA, SAHRA SK., SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVKET, SILA SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., TALEBE, TALEBE SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, ULAS, ULAŞ SK., ÜNLÜ SK., VEZIR, VEZİR SK., YARENLER, YARENLER SK., YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YESIL, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YILMAZ, YILMAZ SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.