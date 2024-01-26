26 Ocak Cuma KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

KOCAELİ ilinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128. SK., 13. SK., 130. SK., 131. SK., 134., 134. SK., 136. SK., 15., 15. SK., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 2. SK., 20. SK., 201. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247. SK., 248. SK., 25. SK., 26., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3., 3. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40., 40. SK., 41., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ASIR SK., AYAZKÖY SK., AYBASTI SK., CESUR SK., DEMET SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GEVREK SK., GÜNEYSU SK., HATIRA SK., ILGAZ SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KADIOĞLU SK., KARASU SK., KIRGIZLAR SK., LEVENT SK., MİROĞLU CD., ORKİDE SK., SIRAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, ALKAN SK., ÇEVRİM SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., ERTÜRK SK., GÖL, GÖL SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., KAHVE, KAHVE SK., KEKİK SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., MİRZA SK., OTOBAN CD., SEÇKİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., YALDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE, ŞİRİNSULHİYE ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKAN SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ASHANE, AŞHANE SK., ATAÇ SK., AYBAHÇE SK., AYBALA, AYBALA SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BAĞIŞLAYAN SK., BAHAR SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞKENT SK., BESTE SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., ÇİLEM SK., DARI SK., EFSUN SK., EŞREF BİTLİS SK., GONCA SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., GÜZELYURT, GÜZELYURT SK., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, IZCI, İREMNUR SK., İSMETPAŞA CD., İZCİ SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., MERIÇ, MERİÇ SK., MESNEVİ SK., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN SK., ÖZTÜRKLER SK., PARLAK SK., SARVAN SK., SEKBANLI SK., SELIN, SELİN SK., SERÜVEN SK., ŞEN SK., TOPÇU SK., YAZ SK., YAZMALI SK., YURDUSEV SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAĞ, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, YENİKENT mahallelerinde ACAR SK., ACUN SK., ASMALI SK., ATASOY SK., AYGÜN SK., AYHAN SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAHAR CD., ÇALIŞ SK., ÇANAK, ÇENEDERE CD., ÇIMENLI, ÇINAR SK., ÇİMENLİ SK., ÇOBAN SK., DENİZCİLER CD., DERYA SK., DILMEN, DINÇ, DİKİLİ SK., DİLAVER DENİZ SK., DİLMEN SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, DUT SK., EMEK SK., ENGIN, ENGİN CD., ESER SK., FLORYA SK., FUNDA SK., Gaffar Okkan Cd., GÖÇ SK., GÖKDUMAN, GÖKDUMAN SK., GÜLLÜ SK., GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜSHANE, GÜMÜŞHANE SK., GÜRPINAR SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., HARMANTARLA SK., HELAL, HIZIR SK., İSTİKLAL CD., KAPLAN SK., KARAKIŞLA SK., KARINCA SK., KOÇAN SK., KORKUT SK., KUŞAKKAYA SK., MAMAT, MAMAT SK., MUHTES SK., NATO CD., NURHAYAT SK., NURŞEN SK., OLGUN SK., ÖĞRETMENLER CD., PAZAR, PAZAR SK., PİRİREİS CD., SEKMEN, SEKMEN SK., SEMİZ SK., SERDAR SK., SUNA SK., SÜKRAN, ŞERMİN SK., ŞÜKRAN SK., TEMEL SK., TEMİZEL SK., TURAN SK., Uavtede Yok, UNCU SK., UZUNER SK., UZUNOĞLU SK., ÜZÜM SK., VARDAR SK., VATAN CD., YALÇINKAYA SK., YAMAÇ SK., YAYA KÖPRÜSÜ SK, YEL SK., YÜCE SK., ZAFER SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BAĞDAT CD., ENGİNAR SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., KETEN, KETEN SK., MELEK, MELEK SK., TURNA, YAKACIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAŞEHİR mahallelerinde İZMİT.. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, FATİH, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKKUŞ SK., AKMEŞE YOLU CD., ALACA SK., BAŞTÜRK SK., BAYRAKLI SK., BERIL, BERİL SK, BİTKİ SK., ÇAM SK., ÇETIN, ÇETİN SK., D-100 KARAYOLU, DİCLE CD., DOĞRU SK., GÖKÇEN SK., GÜZEL SK., HACI İBRAHİM CD., HASAN YILMAZ CD., HASANPASA, HASANPAŞA CD., KAMU CD., KESKİN SK., KOCATÜRK SK., KORKMAZ SK., KUTLU SK., LOZAN SK., MUSTAFA ÖZ CD., ÖĞRETMEN SK., ÖZ SK., ÖZBİL SK., ÖZCANLAR SK., ÖZDEMIR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN CD., PASALI, RAUF DENKTAŞ CD., SADUN ATIĞ CD., SANDAL SK., SELVI, SELVİ SK., SEVER SK., ŞEHİT FATİH KABAN CD., ŞENTÜRK SK., TANRIKULU, TANRIKULU SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., TETİK SK., TOPAL, TOPAL SK., TOPUZ SK., TOR SK., TURHAN SK., TÜRKÖZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., YÜKSEL SK., ZAFİYET SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 419. SK., 496/3. SK., 561. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 419/1. SK., 421. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 422., 459. SK., 497. SK., 497/1. SK., 497/2. SK., 510. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, BAYBURT SK., BURSA, ÇUHADAR, DİCLE SK., FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., MUHTAR USTAOĞLU SK., NİDA SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YUDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Ocak Cuma 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ mahallelerinde GÜL SK., GÜLBAHÇE SK., NİLAY SK., ÖZLEM SK., SÖĞÜT SK., ULU, ULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, KUTLUCA, MİMAR SİNAN, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN mahallelerinde DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATİH SULTAN mahallelerinde ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KIRAÇ SK., NARLI SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., ESENYEL SK., GEDİZ SK., GEYİK SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., KUMRU SK., YALÇIN SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 26 Ocak Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., AKTAŞ SK., ALİYE SK., ANKA SK., ARSLAN, ARSLAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AYAN SK., AYDOĞAN SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BORA, CENGIZ, CENGİZ SK., CEZBE, CEZBE SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇUBUK, ÇUBUK SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., ECEHAN SK., EDİP SK., EFLATUN SK., EĞİTİM CD., EMIN, EMİN SK., ERIS, ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., FERIT, FERİT SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇİT SK., GEDİK SK., GENÇLİK SK., GÜMÜS, GÜMÜS SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., HANEDAN SK., HİSAR SK., HÜSAM SK., ISTASYON, ISTASYON CD., İNCİ SK., İSTASYON CD., KAFKAS, KAFKAS SK., KANDİL SK., KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KOSOVA SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUBİLAY SK., KUTUP, KUTUP SK., KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., MAHİR SK., MEHMET AKİF CD., MENEKŞE SK., MERCAN, MERDIVEN, MERDİVEN SK., NACAR SK., NAMZET SK., NUH SK., ORTANCA SK., ÖZDEL SK., REİS SK., REŞİT SK., SACİT SK., SAHRA, SAHRA SK., SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVKET, SILA SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., TALEBE, TALEBE SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, ULAS, ULAŞ SK., ÜNLÜ SK., VEZIR, VEZİR SK., YARENLER, YARENLER SK., YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YESIL, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YILMAZ, YILMAZ SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.