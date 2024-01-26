26 Ocak Cuma KOCAELİ KARTEPE elektrik kesintisi: KARTEPE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

KOCAELİ KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARTEPE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARTEPE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128. SK., 13. SK., 130. SK., 131. SK., 134., 134. SK., 136. SK., 15., 15. SK., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 2. SK., 20. SK., 201. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247. SK., 248. SK., 25. SK., 26., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3., 3. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40., 40. SK., 41., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ASIR SK., AYAZKÖY SK., AYBASTI SK., CESUR SK., DEMET SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GEVREK SK., GÜNEYSU SK., HATIRA SK., ILGAZ SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KADIOĞLU SK., KARASU SK., KIRGIZLAR SK., LEVENT SK., MİROĞLU CD., ORKİDE SK., SIRAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, ALKAN SK., ÇEVRİM SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., ERTÜRK SK., GÖL, GÖL SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., KAHVE, KAHVE SK., KEKİK SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., MİRZA SK., OTOBAN CD., SEÇKİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., YALDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE, ŞİRİNSULHİYE ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKAN SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ASHANE, AŞHANE SK., ATAÇ SK., AYBAHÇE SK., AYBALA, AYBALA SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BAĞIŞLAYAN SK., BAHAR SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞKENT SK., BESTE SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., ÇİLEM SK., DARI SK., EFSUN SK., EŞREF BİTLİS SK., GONCA SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., GÜZELYURT, GÜZELYURT SK., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, IZCI, İREMNUR SK., İSMETPAŞA CD., İZCİ SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., MERIÇ, MERİÇ SK., MESNEVİ SK., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN SK., ÖZTÜRKLER SK., PARLAK SK., SARVAN SK., SEKBANLI SK., SELIN, SELİN SK., SERÜVEN SK., ŞEN SK., TOPÇU SK., YAZ SK., YAZMALI SK., YURDUSEV SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAĞ, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, YENİKENT mahallelerinde ACAR SK., ACUN SK., ASMALI SK., ATASOY SK., AYGÜN SK., AYHAN SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAHAR CD., ÇALIŞ SK., ÇANAK, ÇENEDERE CD., ÇIMENLI, ÇINAR SK., ÇİMENLİ SK., ÇOBAN SK., DENİZCİLER CD., DERYA SK., DILMEN, DINÇ, DİKİLİ SK., DİLAVER DENİZ SK., DİLMEN SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, DUT SK., EMEK SK., ENGIN, ENGİN CD., ESER SK., FLORYA SK., FUNDA SK., Gaffar Okkan Cd., GÖÇ SK., GÖKDUMAN, GÖKDUMAN SK., GÜLLÜ SK., GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜSHANE, GÜMÜŞHANE SK., GÜRPINAR SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., HARMANTARLA SK., HELAL, HIZIR SK., İSTİKLAL CD., KAPLAN SK., KARAKIŞLA SK., KARINCA SK., KOÇAN SK., KORKUT SK., KUŞAKKAYA SK., MAMAT, MAMAT SK., MUHTES SK., NATO CD., NURHAYAT SK., NURŞEN SK., OLGUN SK., ÖĞRETMENLER CD., PAZAR, PAZAR SK., PİRİREİS CD., SEKMEN, SEKMEN SK., SEMİZ SK., SERDAR SK., SUNA SK., SÜKRAN, ŞERMİN SK., ŞÜKRAN SK., TEMEL SK., TEMİZEL SK., TURAN SK., Uavtede Yok, UNCU SK., UZUNER SK., UZUNOĞLU SK., ÜZÜM SK., VARDAR SK., VATAN CD., YALÇINKAYA SK., YAMAÇ SK., YAYA KÖPRÜSÜ SK, YEL SK., YÜCE SK., ZAFER SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BAĞDAT CD., ENGİNAR SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., KETEN, KETEN SK., MELEK, MELEK SK., TURNA, YAKACIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAŞEHİR mahallelerinde İZMİT.. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, FATİH, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKKUŞ SK., AKMEŞE YOLU CD., ALACA SK., BAŞTÜRK SK., BAYRAKLI SK., BERIL, BERİL SK, BİTKİ SK., ÇAM SK., ÇETIN, ÇETİN SK., D-100 KARAYOLU, DİCLE CD., DOĞRU SK., GÖKÇEN SK., GÜZEL SK., HACI İBRAHİM CD., HASAN YILMAZ CD., HASANPASA, HASANPAŞA CD., KAMU CD., KESKİN SK., KOCATÜRK SK., KORKMAZ SK., KUTLU SK., LOZAN SK., MUSTAFA ÖZ CD., ÖĞRETMEN SK., ÖZ SK., ÖZBİL SK., ÖZCANLAR SK., ÖZDEMIR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN CD., PASALI, RAUF DENKTAŞ CD., SADUN ATIĞ CD., SANDAL SK., SELVI, SELVİ SK., SEVER SK., ŞEHİT FATİH KABAN CD., ŞENTÜRK SK., TANRIKULU, TANRIKULU SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., TETİK SK., TOPAL, TOPAL SK., TOPUZ SK., TOR SK., TURHAN SK., TÜRKÖZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., YÜKSEL SK., ZAFİYET SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.