26 Ocak Cuma KOCAELİ KÖRFEZ elektrik kesintisi: KÖRFEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

KOCAELİ KÖRFEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KÖRFEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KÖRFEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KÖRFEZ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, KUTLUCA, MİMAR SİNAN, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN mahallelerinde DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.