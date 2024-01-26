26 Ocak Cuma MANİSA TURGUTLU elektrik kesintisi: TURGUTLU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:13

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:13

MANİSA TURGUTLU ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TURGUTLU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TURGUTLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında AKÇAPINAR; , akçapınar, İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında AKÇAPINAR MH.; AKÇAPINAR, AKÇAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAPINAR KÖYÜ YOLU, İZMİR UŞAK YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında DERBENT; , İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında DERBENT MH.; İZMİR UŞAK YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında AVŞAR; , AVŞAR, AVŞAR İÇ YOLU, avşar sk, İSİMSİZ100, İSİMSİZ102, İSİMSİZ105, İSİMSİZ108, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ121, İSİMSİZ123, İSİMSİZ126, İSİMSİZ128, İSİMSİZ129, İSİMSİZ130, İSİMSİZ131, İSİMSİZ136, İSİMSİZ139, İSİMSİZ140, İSİMSİZ143, İSİMSİZ145, İSİMSİZ147, İSİMSİZ148, İSİMSİZ150, İSİMSİZ156, İSİMSİZ158, İSİMSİZ162, İSİMSİZ165, İSİMSİZ170, İSİMSİZ171, İSİMSİZ174, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ19, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ193, İSİMSİZ195, İSİMSİZ196, İSİMSİZ197, İSİMSİZ199, İSİMSİZ200, İSİMSİZ201, İSİMSİZ202, İSİMSİZ203, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ207, İSİMSİZ21, İSİMSİZ210, İSİMSİZ214, İSİMSİZ219, İSİMSİZ220, İSİMSİZ221, İSİMSİZ24, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ45, İSİMSİZ50, İSİMSİZ53, İSİMSİZ55, İSİMSİZ57, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ75, İSİMSİZ78, İSİMSİZ81, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ95, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında AVŞAR MH.; AVŞAR, AVŞAR KÖYÜ İÇ YOLU, İZMİR UŞAK YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ÇAMPINAR; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında DALBAHÇE; İSİMSİZ104, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında DALBAHÇE MH.; KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında DERBENT; , Anafartalar, Ataman sk., derbent, derbent., İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ113, İSİMSİZ114, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ139, İSİMSİZ141, İSİMSİZ144, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ15, İSİMSİZ160, İSİMSİZ162, İSİMSİZ163, İSİMSİZ165, İSİMSİZ167, İSİMSİZ213, İSİMSİZ37, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ62, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, Menderes sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında DERBENT MH.; AYDIN SK., AYDOĞDU SK., AZİZLER SK., BATTAL GAZİ CD., ERTUGRUL GAZİ CD., GÜNEŞ, GÜNEŞ SK., İZMİR UŞAK YOLU, KERVAN SK., KILINÇ SK., OSMAN GAZİ CD., PINAR SK., SANCAK SK., TÜRKMEN SK., USLU SK., YAMAÇ YOLU CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında MUSACALI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında SARIBEY; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ42, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, sarıbey, sarıbey1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında SARIBEY MH.; SARIBEY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 10:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında ŞEHİTLER; elektrik kesintisi yaşancaktır