26 Ocak Cuma SAKARYA AKYAZI elektrik kesintisi: AKYAZI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:18

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:18

SAKARYA AKYAZI ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKYAZI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKYAZI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKYAZI ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 5007 SK., 5008 SK., 5009, 5009 SK., 5010 SK., 5012 SK., 5031, 5031 SK., 5033 SK., 7030 SK., 7057 SK., ADA CD., KÜÇÜCEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4027 SK., 4029 SK., 5001 SK., ADA, KAYMAKÇILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.