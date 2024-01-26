26 Ocak Cuma SAKARYA KOCAALİ elektrik kesintisi: KOCAALİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA KOCAALİ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAALİ'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAALİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA KOCAALİ ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAALİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KOCAALİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAALİ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, MERKEZ_3, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHILYOLU, SAHİL YOLU CD., TATLICAK, TATLICAK/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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