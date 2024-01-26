26 Ocak Cuma SAKARYA SERDİVAN elektrik kesintisi: SERDİVAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:18

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:18

SAKARYA SERDİVAN ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SERDİVAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SERDİVAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SERDİVAN ilçesinde 26 Ocak Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 11. CD., 132. SK., 133. SK., 137. SK., 138., 139. SK., 141. SK., 144. SK., 145. SK., 146., 146. SK., 147. SK., 149. SK., 152. SK., 153., 154. SK., 158. SK., 16. CD., 162. SK., 164. SK., 175., 177., 180., 180. SK., 184. SK., 190., 198., 198. SK., 202. SK., 208. SK., 219. SK., 221. SK., 222. SK., 233., 235. SK., 237., 249. SK., 253. SK., 263., 3124. SK., 3125. SK., 3131. SK., 3132. SK., 6. CD., ATILGAN SK., CİHAN SK., EMRE, EMRE SK., EREN SK., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, GÜLDESTE SK., KANUNI SK., KARTEPE SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, ORMAN YOLU, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ÜNIVERSITE, YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.