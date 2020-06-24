27-28 Haziran'daki sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler açık olacak mı?
Hafta sonu YKS olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı belirli saatleri kapsayacak.
Geçen hafta LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta YKS için uygulanacak. Yasak belirli saatleri kapsarken birçok işletmenin çalışma düzeni etkilenmeyecek ancak yurttaşlar evlerinin çevresindeki market bakkal ve diğer açık olan işletmelere gidebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)
27-28 HAZİRAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Video Haberler
- Kartal’daki kayınpeder cinayeti kamerada
- Selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
- Bir anda patladı, yoldan gecen sürücüler şaşkına döndü
- Sarıyer'de yemek yerken silahlı saldırıya uğradılar
- AKP'ye Kaftancıoğlu göndermesi: Geçmişteki tweetler...
- Komünist Başkan'dan sağlık durumuna ilişkin video
- Eski YÖK Başkanı: FETÖ, ÖSYM’nin tüm sorularını çaldı
- İmamoğlu'ndan CNN muhabirine tepki
- Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında anıldı
- Gece yarısı dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı