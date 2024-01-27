27 Ocak Cumartesi BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

BOLU ilinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, AŞAĞIKINIK, BÖLÜCEKOVA, ÇAYKÖY, ELMACILAR, HALLAR, HIMMETOGLU MERKEZ, HİMMETOĞLU, HİMMETOĞLU MERKEZ, KARACASU FATİH, KARISIKLAR, N KENDISI, OVABOYU, PELİTCİK, YESILOVA MAHALLESI, YUKARIKINIK, YUKARIKINIK MERKEZ mahallelerinde AŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, ÇAYKÖY KÖY YOLU, ÇAYKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLCÜK MİLLİ PARKI, HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ KÖMÜR OCAĞI ME, HİMMETOĞLU KÖYÜ YENİ YERLEŞİM, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, İsimsiz56, KARISIKLAR MAHALLE YOLU, KUYUPINAR KÖYÜ YOLU, OVABOYU MAHALLESI YOLU, PELITCIK KÖY YOLU, PELİTCİK KÖYÜ, PELİTÇİK KÖYÜ, YESILOVA MAHALLESI YOLU, YUKARIKINIK ELMACILAR YOLU, YUKARIKINIK KÖY YOLU, YUKARIKINIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 712 SK., ARÇELIK SK., ARÇELİK SK., ÇELE CD., YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YENİKÖY-3. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.