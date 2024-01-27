27 Ocak Cumartesi DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

DÜZCE ilinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HEBELER, N KENDISI mahallelerinde HEBELER, HEBELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK, YESILKÖY mahallelerinde 101 CD., 114 SK., 118, 300 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT mahallelerinde KONURALP TEPECIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEZARLIK, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 103 SK., 106, 111 SK., 113 SK., 200 CD., 201 SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, MEZARLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 850., 903. SK., 904., 904. SK., 905. SK., 906. SK., 907. SK., 908., 908. SK., 951., 979., 980., ÇİFTLİK SK., GENÇ, GENÇ SK., MEYDANLAR, MEYDANLAR SK., MUTLU SK., NEZIH TÜTÜNCÜOGLU, NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR, ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., TURAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 10:45-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1001. SK., 1007. SK., 1016., 1016. SK., 1017. SK., 1018., 1018. SK., 1058., 990. SK., 994., 994. SK., ESKİ BAĞDAT CD., KADIRGA SK., PARK İÇİ YOLU, SAHIN, ŞAHİN SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1152. SK., 1154., 1154. SK., 1156. SK., D 100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU, HALİL ÜSTÜNEL SK., KIRKLAR SK., KURS, KURS SK., PALAS, PALAS SK., SAKA, SAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOĞUKPINAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 4750. SK., 4753., 4756. SK., 4757., 4759., 4759. SK., 4760., 4761. SK., 4762. SK., 4765. SK., 4766., 4766. SK., 4771. SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 4752. SK., 4769. SK., 5099. BULVAR, 5114. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130. SK., 5143., 5143. SK., 5148. SK., 5149. SK., 5150., 5150. SK., 5151. SK., 5152., 5154. SK., 5163. SK., ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR, N KENDISI, YEŞİLÇAM, YEŞİLÇAM MÜCAVİR-YEŞİLÇAM mahallelerinde 11020., 120., 9204., 9211, 9211., 9237., 9251., 9252., AKSU SK., DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, MERKEZ YEŞİLÇAM KÖY SOKAĞI, MUNCURLU PARKI İÇİ YOLU, MUNCURLU ŞAPSI SK., YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMAMÜSTÜ mahallelerinde KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUCAKKURULU, DEGIRMENÜSTÜ, HACIMUSTAFADÜZÜ, KOCAYAYLA, SAMANDERE, SINEKLI, TÜTÜNLÜK, YANIK mahallelerinde BUCAKKURULU, DEGIRMENÜSTÜ, hacımustafadüzü, KOCAYAYLA, SAMANDERE KÖYÜ YOLU, SINEKLI, TÜTÜNLÜK, YANIK, YANIK KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 21:30-23:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2557., 2603. SK., 2613. SK., 2615. SK., 2665. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 101, 102 CD., 103, 105 SK., 108 SK., 207, BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PAŞALAR mahallelerinde KALKIN, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., BAYTAR AHMET SK., BAYTAR SK., BEGONYA SK., GÖDE SK., HÜSEYİN YANMAZ CD., KAYA, KESME SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KİRAZ SK., NEHIR, NEHİR SK., ÖZGE SK., SARICA, SARICA SK., SOĞUK PINAR CD., ŞAHİNKAYA SK., ÜÇDERE SK., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, MÜCAVIR, N KENDISI mahallelerinde 126, 5 NOLU, AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, EREĞLİ CD., ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 19., 20., 21., 67. SK., ATATÜRK BULVAR, CUMHURIYET, EROL SK., KILIÇ, METİN SK., MUALLİM SK., ÖZBEK SK., ÖZKAN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PİRDAL SK., ŞEHİR MEYDAN, ŞEHİT TURGUT DUMAN CD., YAVUZ SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YENI, YENİ mahallelerinde 204. SK., CAN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇOLAK SK., SEHIT MESUT KIROGLU, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, YENİ mahallelerinde ESNAF SK., HÜRRIYET, KÜLTÜR SK., MÜDERRİS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde TRAFO, TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET AKİF, ORTA mahallelerinde 230. SK., 70., 80., BAKIRCILAR SK., ÖZ, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 14:20-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK mahallelerinde 172. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIMEŞE, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ mahallelerinde 822., AKÇAKOCA, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ KÖYÜ YOLU, ŞEHİT FİKRET ÖZTÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 10:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SARIMEŞE, YENİVAKIF mahallelerinde SARIMESE, SARIMEŞE KÖYÜ YOLU, YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KAFYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 15:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAFYAYLA mahallelerinde KAFYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YILDIZTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.