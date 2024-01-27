27 Ocak Cumartesi İZMİR KINIK elektrik kesintisi: KINIK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

İZMİR KINIK ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KINIK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KINIK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , İSİMSİZ9, TURAN GÜNEŞ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında TÜRKCEDİT; , İSİMSİZ14, TURAN GÜNEŞ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında TÜRKCEDİT MH.; KOCAÇINARLAR elektrik kesintisi yaşancaktır