27 Ocak Cumartesi İZMİR KONAK elektrik kesintisi: KONAK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:33

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:33

İZMİR KONAK ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KONAK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KONAK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ETİLER; 1264. SK., 1266. SK., 1268. SK., ANAFARTALAR, BOZKURT, MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında GÜNEŞ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında GÜNEŞ MH.; 826. SK., 919. SK., 919/1. SK., 920. SK., 921. SK., 922. SK., 924. SK., 925. SK., ANAFARTALAR, EŞREFPAŞA CD., 826. SK., 921. SK., EŞREFPAŞA CD., 826. SK., 921. SK., EŞREFPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında GÜZELYURT; , 927. SK., ANAFARTALAR, EŞREFPAŞA CD., EŞREFPAŞA CD., EŞREFPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında GÜZELYURT MH.; 920. SK., 922. SK., 923. SK., 926. SK., 937. SK., EŞREFPAŞA, HAVRA SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında KESTELLİ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında KESTELLİ MH.; 919. SK., 924. SK., 930. SK., 957. SK., 958. SK., 959. SK., ANAFARTALAR, DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CD., EŞREFPAŞA CD., KESTELLİ, KESTELLİ CD., 834. SK., 924. SK., EŞREFPAŞA CD., KESTELLİ CD., 834. SK., 924. SK., EŞREFPAŞA CD., KESTELLİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında KONAK; ANAFARTALAR CD., ANAFARTALAR CD., MİLLİ KÜTÜPHANE CD., ANAFARTALAR CD., MİLLİ KÜTÜPHANE CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında KONAK MH.; 442. SK., KESTELLİ, 846. SK., 848. SK., 846. SK., 848. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında MİMAR SİNAN MH.; MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında NAMAZGAH MH.; 939. SK., EŞREFPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR MH.; 1260. SK., 1261. SK., BOZKURT CD., EMRE ÖZDESTAN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında UĞUR; KESTELLİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında YENİGÜN; , ANAFARTALAR CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında YENİGÜN MH.; 1312. SK., ANAFARTALAR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ALTINTAŞ; , 352. SK., , 352. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ALTINTAŞ MH.; 348. SK., 349. SK., 369. SK., HALİL RIFATPAŞA, 348. SK., 349. SK., 369. SK., HALİL RIFATPAŞA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında BARBAROS; 350. SK., 351. SK., 353. SK., İSİMSİZ1, 350. SK., 351. SK., 353. SK., İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında BARBAROS MH.; 345. SK., 348. SK., 349. SK., HALİL RIFAT PAŞA CD., 345. SK., 348. SK., 349. SK., HALİL RIFAT PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında GÜNGÖR MH.; 349. SK., 350. SK., 376. SK., 377. SK., 378. SK., 379. SK., 380. SK., HALİL RIFAT PAŞA CD., 349. SK., 350. SK., 376. SK., 377. SK., 378. SK., 379. SK., 380. SK., HALİL RIFAT PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında KAHRAMAN MESCİT MH.; 841. SK., 841. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında MECİDİYE MH.; HALİL RIFAT PAŞA CD., HALİL RIFAT PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında SAKARYA; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında SAKARYA MH.; 822. SK., 825. SK., 826. SK., EŞREFPAŞA, EŞREFPAŞA 1.ÇIKMAZI, EŞREFPAŞA CD., TARIK SARI, 822. SK., 825. SK., 826. SK., EŞREFPAŞA, EŞREFPAŞA 1.ÇIKMAZI, EŞREFPAŞA CD., TARIK SARI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ŞEHİT NEDİM TUĞALTAY; 840. SK., 843. SK., 840. SK., 843. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ŞEHİT NEDİM TUĞALTAY MH.; 841. SK., EŞREFPAŞA CD., 841. SK., EŞREFPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında TAN; 774. SK., EŞREFPAŞA, KESTELLİ, 774. SK., EŞREFPAŞA, KESTELLİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında TAN MH.; 838. SK., 840. SK., 838. SK., 840. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında TUZCU; , 742. SK., , 742. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında TUZCU MH.; 762. SK., 764. SK., 765. SK., 766. SK., 767. SK., 768. SK., 769. SK., 770. SK., 771. SK., 772. SK., 773. SK., 774. SK., EŞREFPAŞA, 762. SK., 764. SK., 765. SK., 766. SK., 767. SK., 768. SK., 769. SK., 770. SK., 771. SK., 772. SK., 773. SK., 774. SK., EŞREFPAŞA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ÜLKÜ MH.; 774. SK., 834. SK., EŞREFPAŞA, EŞREFPAŞA CD., 774. SK., 834. SK., EŞREFPAŞA, EŞREFPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında YEŞİLTEPE; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ALİ REİS; , 806, 977. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ALİ REİS MH.; 792. SK., 793. SK., 971. SK., 972. SK., 973. SK., 974. SK., 975. SK., 976. SK., 978. SK., 979. SK., 980. SK., 981. SK., 982. SK., 983. SK., 984. SK., HACI ALİ EFENDİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ALTAY; 743. SK., 744. SK., 746. SK., 780. SK., 782. SK., 785. SK., 786. SK., 793. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ALTAY MH.; 741. SK., 781. SK., 783. SK., 784. SK., 789. SK., 791. SK., 792. SK., HACI ALİ EFENDİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında BALLIKUYU; , 1011. SK., 1012. SK., 1012/1. SK., 1012/2. SK., 1013. SK., 1051. SK., 1052. SK., 5274. SK., 5275. SK., 5275/1. SK., 5276. SK., 5286. SK., 5287. SK., 5288. SK., 5289. SK., 5292. SK., 5293. SK., 5297. SK., 5298. SK., BALLIKUYU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında DAYIEMİR; 742. SK., 746. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında DAYIEMİR MH.; 747. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında DOLAPLIKUYU MH.; 741. SK., 742. SK., 743. SK., 744. SK., 745. SK., 746. SK., 747. SK., 748. SK., 749. SK., 750. SK., 751. SK., 755. SK., HACI ALİ EFENDİ CD., RAKIM ELKUTLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ETİLER; , 1264. SK., 1265. SK., BOZKURT, MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında İMARİYE MH.; RAKIM ELKUTLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KADİFEKALE; , 1008. SK., 1011. SK., 1015. SK., 5254. SK., 5256. SK., 977. SK., 999. SK., HACI ALİ EFENDİ CD., HACI ALİEFENDİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KADİFEKALE MH.; 1000. SK., 1000/1. SK., 1000/2. SK., 1000/3. SK., 1000/4. SK., 1007. SK., 1009. SK., 1010. SK., 1011/1. SK., 1011/2. SK., 1014. SK., 1016. SK., 1017. SK., 5249. SK., 5250. SK., 5251. SK., 5252. SK., 5253. SK., 5257. SK., 5258. SK., 5259. SK., 5260. SK., 5260/1. SK., 5261. SK., 5261/1. SK., 5262. SK., 5263. SK., 5264. SK., 5265. SK., 5270. SK., 5271. SK., 5272. SK., 792. SK., 986. SK., 987. SK., 988. SK., 989. SK., 998. SK., 998/1. SK., 998/2. SK., İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU DEPOSU, RAKIM ELKUTLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KOSOVA; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KOSOVA MH.; 1005. SK., 1011. SK., 1012. SK., 5275/1. SK., 5276. SK., 5276/1. SK., 5277. SK., 5278. SK., 5279. SK., 5280. SK., 5281. SK., 5282. SK., 5283. SK., 5284. SK., 5285. SK., 5304. SK., 5310. SK., 5312. SK., 5312/1. SK., 5338. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KUBİLAY; , 1030. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KUBİLAY MH.; 1027. SK., 1028. SK., 1029. SK., 1031. SK., 1035. SK., 975. SK., 976. SK., 977. SK., 981. SK., HACI ALİ EFENDİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR MH.; 1258. SK., BOZKURT CD., MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında SÜVARİ; , 806 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında SÜVARİ MH.; 744. SK., 746. SK., 785. SK., 786. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 805. SK., 807. SK., 808. SK., 809. SK., 810. SK., 811. SK., 812. SK., 813. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında TUZCU; , 742. SK., 746. SK., 778. SK., İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında TUZCU MH.; 743. SK., 768. SK., 776. SK., 777. SK., 779. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ÜLKÜ; , 743. SK., 746. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ÜLKÜ MH.; 744. SK., 802. SK., 828. SK., 837. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YENİ; 805. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 803. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında AKDENİZ; , İSİMSİZ39, elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında AKDENİZ MH.; 1334, 1337. SK., 1350. SK., ATATÜRK CD., CUMHURİYET BLV., MİMAR KEMALETTİN CD., 1352. SK., HALİT ZİYA BLV., VALİ KAZIM DİRİK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında FATİH; 411. SK., 412. SK., 413. SK., 415. SK., BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CD., HALİL RIFATPAŞA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında FEVZİ PAŞA; 442. SK., 848. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında İSMET KAPTAN MH.; 1385. SK., GAZİ OSMAN PAŞA BLV., ŞEVKET ÖZÇELİK SK., 1360. SK., 1361. SK., 1365. SK., 1369. SK., 1370. SK., FEVZİ PAŞA BLV., GAZİ BLV., 1372. SK., GAZİ OSMAN PAŞA BLV., HÜRRİYET BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KAHRAMAN MESCİT; 442. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KAHRAMAN MESCİT MH.; 841. SK., İNÖNÜ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KONAK; , 451. SK., ANAFARTALAR CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KONAK MH.; 852. SK., 853. SK., 854. SK., 855. SK., 863. SK., 865. SK., 866. SK., 867. SK., CUMHURİYET BLV., DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CD., MUSTAFA KEMAL SAHİL BLV., VEYSEL ÇK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında NAMIK KEMAL; , 413. SK., 424. SK., 426. SK., 427. SK., İNÖNÜ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında NAMIK KEMAL MH.; 420. SK., 421. SK., 422. SK., 423. SK., 425. SK., 428. SK., 429. SK., 430. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ODUNKAPI; 427. SK., 436. SK., 450. SK., 845. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ODUNKAPI MH.; 446. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında SÜMER; , 426. SK., 427. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında SÜMER MH.; 413. SK., 448. SK., HALİL RIFATPAŞA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında TÜRKYILMAZ; 436. SK., 442. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında TÜRKYILMAZ MH.; İSMET İNÖNÜ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında UĞUR; , 442. SK., 848. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YEŞİLTEPE; , HALİL RIFAT PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YEŞİLTEPE MH.; BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YILDIZ; 436. SK., 845. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YILDIZ MH.; 437. SK., 438. SK., 439. SK., 440. SK., 441. SK., 442. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında İSMET KAPTAN; , , 1362. SK., 1364. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 14:00:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR MH.; 1260. SK., 1261. SK., BOZKURT CD., EMRE ÖZDESTAN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 14:00:00.000 saatleri arasında ETİLER; 1264. SK., 1266. SK., 1268. SK., ANAFARTALAR, BOZKURT, MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 14:00:00.000 saatleri arasında MİMAR SİNAN MH.; MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır