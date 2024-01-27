27 Ocak Cumartesi İZMİR ÖDEMİŞ elektrik kesintisi: ÖDEMİŞ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:33

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:33

İZMİR ÖDEMİŞ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÖDEMİŞ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÖDEMİŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında GÖLCÜK MH.; BARBAROS SK., BARIŞ, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CUMHURİYET CD., ÇAĞLAYAN SK., ÇAKICI SK., ÇINAR SK., ESENLİK, GONCA SK., GÖLCÜK SK., GÜLERYÜZ SK., GÜRGEN, GÜRSEL SK., HAMAM SK., HAN SK., HAVUZ SK., HÜRRİYET CD., İNCİLİ, KALE SK., KARANFİL SK., KAVURGAN SK., KÖPRÜLÜ CD., KURAN KURSU SK., KÜLTÜR CD., LEVENT SK., MEMBA SK., PINAR SK., SARINÇ ÇK., SARINIÇ SK, TARIKÇI SK., YAYLA SK., YAZ ÇK., YENER, ZAFER SK., ZİNCİRLİ ÇK., 1. GÜL ÇK., 1. HÜRRİYET ÇK., 1. KÖPRÜLÜ ÇK., 2. GÜL ÇK., 2. HÜRRİYET ÇK., 2. KÖPRÜLÜ ÇK., 3. GÜL ÇK., ACET SK., ATİLLA SK., BARBAROS ÇK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKAVULCUK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ133, İSİMSİZ43, İSİMSİZ60, İSİMSİZ64, İSİMSİZ84 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında MURSALLI; , Anacık çeşmesi küme evleri, CELAL BAYAR, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında MURSALLI MH.; ANACIK ÇEŞMESİ MEVKİİ, MURSALLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında OCAKLI; , AHRANDI ALTI VE MEZARLIK, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVL, YENİKENT KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında OCAKLI MH.; AHRANDI MESİRE ALANI, AHRANDI MEZARLIĞI YOLU, şehit gürol madan cad elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR; , İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, OĞUZLAR KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR MH.; OĞUZLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında SÜLEYMAN DEMİREL; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında ZAFER; , AHRANDI ALTI VE MEZARLIK, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında ZAFER MH.; 1366. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında BAYIRLI; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında BAYIRLI MH.; BAYIRLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında BEYAZITLAR; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, şehit gürol madan cad elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında BEYAZITLAR MH.; KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında ÇAĞLAYAN; , 30 AĞUSTOS elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında ÇAĞLAYAN MH.; ÇAĞLAYAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında DOLAYLAR; , DOLAYLAR, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında DOLAYLAR MH.; DOLAYLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında GÖLCÜK; , BARIŞ CD., BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK, ERTUĞRUL SK., HARBİYE SK., İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ167, İSİMSİZ168, İSİMSİZ17, İSİMSİZ174, İSİMSİZ175, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ181, İSİMSİZ182, İSİMSİZ190, İSİMSİZ7, kınalı 2, MUSTAFA YİYEN SOKAK, TOKİ, ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında KONAKLI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT; , İSİMSİZ259, İSİMSİZ265, İSİMSİZ266 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT MH.; TİRE ÖDEMİŞ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR; , ÇOBANLAR, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ164, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ208 elektrik kesintisi yaşancaktır