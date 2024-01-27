27 Ocak Cumartesi KOCAELİ KANDIRA elektrik kesintisi: KANDIRA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ KANDIRA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KANDIRA'de 27 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KANDIRA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KANDIRA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KANDIRA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KANDIRA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KANDIRA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, SAFALI mahallelerinde 708 SK., BAYIR SK., BERİL SK., CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., KARTAL SK., MURAT, MURAT SK., SAHİL SK., SEYREK CD., SUDE SK., VATAN, VATAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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