27 Ocak Cumartesi SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

SAKARYA ilinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIRLIK, BİRLİK, ORTAKÖY mahallelerinde 4008, 4009, BİRLİK SK., KARPUZLAR, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., ORTAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI mahallelerinde 16006, 16007, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, GÜVEN, KOCADAG, KOCADAĞ, KOVA, KUZULUK, KUZULUK SK., MANAV, SEHIT ERCAN KARADAG, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, YAMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde ÇAKALLAR SK., ÇEVİK SK., HACIKÖY, HACIKÖY CD., HATİPOĞLU SK., KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOGAZ CD., KARABOĞAZ CD., ÖZER SK., ŞHT.HAMİT YAYLA CD., TEZCAN SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 3055 NOLU, 3057 NOLU SK., 3058 NOLU SK., 3059 NOLU SK., 3060 NOLU SK., 3061 NOLU, 3061 NOLU SK., 3062 NOLU SK., ASIR CD., KAHRAMAN CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde ASIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3119., ARABACI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3134. SK., 3135., 3139. SK., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3145., 3145. SK., 3146. SK., 3148. SK., 3156. SK., 3159., 3159. SK., 3160. SK., 3193 SK., BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BUSE SK., DİLEK 2 SK., GIRNE, GİRNE CD., GÜLAY, GÜLAY SK., KARABIYIK, PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 129., 129. SK., 136. SK., 140. SK., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 144. SK., 146., 149., 149. SK., 151. SK., 153., 153. SK., 154. SK., 16. CD., 164. SK., 166., 173. SK., 180. SK., 184. SK., 190., 191. SK., 192., 194. SK., 196., 202. SK., 204., 208., 208. SK., 217., 219. SK., 221. SK., 223., 223. SK., 227. SK., 233., 233. SK., 237., 249., 253. SK., 3120. SK., 3121., 3130., 3131. SK., 51. SK., ADİL SK., AKADEMİ YOLU SK., ARABACI SK., ASİL SK., ATALAY SK., CİHAT SK., ÇAM SK., EMRE, EMRE SK., EREN SK., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., KARTEPE, KARTEPE SK., MEDENIYET, ORMAN YOLU, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, UZAY SK., ÜNIVERSITE, ÜNİVERSİTE CD., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTANBULDERE, İSTANBULDERE mahallelerinde ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, KIRAZCA, KUMBASI, KUMBAŞI, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1004 SK., 1005, 1005 SK., 1007 SK., 1009 SK., 1011, 1011 SK., 1027, 1027 SK., 1027., 1029, 1031, 1032, 1500. SK., 1501., 1501. SK., 1502., 1502. SK., 1503. SK., 1505. SK., 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513. SK., 1514., 1514. SK., 1516., 1516. SK., 1517. SK., 1518. SK., 1531, 216. SK., 218, 412 SK., 414 SK., 416 SK., ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARDİBİ CD., ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD., SAKARYA, SAKARYA CD., SAKARYA CD., SAKARYA/1, YUKARI KIRAZCA, YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, EPÇELER mahallelerinde 228., 252., 254., 261. SK., 263., 263. SK., 266., 274., 275., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ANKARA_1, ELÇİBEY CD., KAVACIK, KAVACIK SK., POSTANE SK., YAŞAR, YAŞAR SK., YAVUZ SULTAN SELİM, ZIRVE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, EPÇELER mahallelerinde 294., BEYAZIT, BEYZIT CD., ELÇİBEY, EŞME CD., İSTANBUL, SU DEPOSU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, HIZAR, KADIKÖY, MELENAĞZI, YAYLA mahallelerinde 338 SK., 505., 532., 534., 538., 545., 549., 550., 551., 552., 553., 553. SK., 554. SK., 555., 556., 557., 557. SK., 558., 559., 560., 561., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 571., 572., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 584., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 589., 590. SK., 591., 593. SK., 595., 595. SK., 596., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 604 SK., 605., 608., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ATATÜRK, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, MERKEZ SK., MERKEZ SK., MERKEZ/1_1, MERKEZ/2_1, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ/69, MERKEZ/75, MERKEZ_96, MERKEZ_96 SK., SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.