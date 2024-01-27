27 Ocak Cumartesi SAKARYA GEYVE elektrik kesintisi: GEYVE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

SAKARYA GEYVE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GEYVE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GEYVE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GEYVE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, EPÇELER mahallelerinde 228., 252., 254., 261. SK., 263., 263. SK., 266., 274., 275., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ANKARA_1, ELÇİBEY CD., KAVACIK, KAVACIK SK., POSTANE SK., YAŞAR, YAŞAR SK., YAVUZ SULTAN SELİM, ZIRVE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, EPÇELER mahallelerinde 294., BEYAZIT, BEYZIT CD., ELÇİBEY, EŞME CD., İSTANBUL, SU DEPOSU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.